"Sejamos Nações Unidas". Zelensky pede apoio para a "fórmula de paz" na Ucrânia

disse o chefe de Estado ucraniano durante a intervenção na 79.ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque.“A maior parte do mundo compreende o que está em jogo. A Assembleia Geral da ONU exigiu que a Rússia devolvesse a central nuclear de Zaporizhia à Ucrânia para garantir segurança nuclear para a Europa e para o mundo”, continuou.





"É assim que Putin está a preparar o inverno, esperando atormentar milhões de ucranianos. (...) Putin quer deixá-los nas trevas e chamar a isso de 'inverno'".



"A Ucrânia quer, mais do que ninguém no mundo, acabar com esta guerra".

O líder ucraniano acusou Moscovo de vigiar as centrais “com a ajuda de satélites - já agora - de outros países” e deixou um aviso: “Qualquer míssil ou ataque de ‘drone’ sobre o sistema energético pode conduzir a um desastre nuclear”.



“Um dia como este nunca poderá chegar e Moscovo tem de entender isto”, salientou.



Tal “depende em parte da vossa determinação em pressionar o agressor”, disse, dirigindo-se aos membros da Assembleia-Geral.





"Esta guerra representa uma ameaça para muitos".



"Paz verdadeira e justa"