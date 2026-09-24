Sem ataques contra instalações nucleares do Irão "estaríamos todos mortos", afirma Netanyahu perante a ONU

À chegada de Netanyahu, a sala da Assembleia-Geral da ONU ficou mais fazia. Os gritos que apelavam por uma “Palestina livre” sincronizavam com o que se ouvia dos protestos no exterior do edifício.



O primeiro-ministro explicou que, apesar da dificuldade de execução, o ataque às instalações nucleares do Irão “foi a decisão mais fácil” que tomou à frente do cargo.





"Se não o tivesse feito, estaríamos todos mortos", acrescentou.







“Nos últimos três anos, o Hamas, Hezbollah, os Houthis, o Irão, as milícias no Iraque, milícias na Síria, terroristas na Cisjordânia quiseram eliminar-nos. Eles falharam”, adiantou.





O primeiro-ministro israelita afirmou, ainda, que acusar Israel de genocídio “é a maior mentira do século”. "Nós prevenimos o genocídio", garantiu.



“Tenham vergonha por distorcerem os factos, por inverterem vítima e agressor, por cuspirem na verdade”, afirmou, durante o seu discurso no debate-geral da ONU.





Depois de uma breve menção à história da rivalidade territorial entre Israel e o Estado da Palestina, Benjamin Netanyahu referiu que acredita que sairá vencedor do conflito. “Não temos outra escolha”, assegurou.





As consequências e vítimas das agressões do 7 de setembro de 2023 equivalem, de acordo com o líder israelita, ao ataque do 11 de setembro, multiplicado por 16 vezes. Noutra comparação, acusou o Hamas de provocar o maior ataque a judeus desde o Holocausto.



“Nesse dia negro, os nossos inimigos esperavam o nosso colapso, mas não caímos. Rugimos e lutámos como leões”, sublinhou.



“Vamos continuar a defender a nossa região e vamos continuar a vencer”, acrescentou.



Perante a Assembleia, o primeiro-ministro de Israel aproveitou o momento para saudar a coragem, a “linderança ousada” e o apoio de Donald Trump contra o Irão.



Numa última nota, Netanyahu atirou-se a Zohran Mamdani, presidente da Câmara de Nova Iorque, acusando-o de propagar ideias antissemitas contra a comunidade de judeus na cidade.

