Sem internet nem telefone. Iranianos não desistem dos protestos

45 pessoas morreram às mãos das forças de segurança iranianas, desde o início dos protestos em dezembro.

RTP /
A informação é avançada pela Organização Iraniana para os Direitos Humanos. 

Esta quinta-feira, centenas de iranianos saíram à rua, a pedir o fim da República Islâmica.

O acesso à internet e à rede telefónica foram cortados, assim que começaram os protestos.

É um "apagão" que várias empresas atribuem ao governo.

Donald Trump já fez saber que se as forças de segurança iranianas fizeram mais vítimas terão de prestar contas aos Estados Unidos.

