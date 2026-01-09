Sem internet nem telefone. Iranianos não desistem dos protestos

A informação é avançada pela Organização Iraniana para os Direitos Humanos.



Esta quinta-feira, centenas de iranianos saíram à rua, a pedir o fim da República Islâmica.



O acesso à internet e à rede telefónica foram cortados, assim que começaram os protestos.



É um "apagão" que várias empresas atribuem ao governo.



Donald Trump já fez saber que se as forças de segurança iranianas fizeram mais vítimas terão de prestar contas aos Estados Unidos.