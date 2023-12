"Sem medo nem favorecimentos". Supremo do Colorado desqualifica Trump da corrida presidencial nesse Estado

Trump está desqualificado do cargo de presidente, sob a secção 3 da 14ª emenda” da Constituição, escreveu a instituição, composta por juízes escolhidos por governadores democratas.



Tomada esta decisão no Colorado, estende-se agora a passadeira ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos para que delibere sobre a legibilidade da candidatura de Trump às eleições gerais do país. Seis dos nove juízes desta instituição são conservadores nomeados pelo ex-presidente, pelo que o resultado provável seria a favor deste.



O Supremo Tribunal do Colorado explicou que o caminho que levou à decisão foi complexo, já que teve de lidar com “território desconhecido”, referindo-se ao episódio de violência no Capitólio após os resultados eleitorais de 2020, que atribuíram a vitória a Joe Biden.



“Não chegámos a estas conclusões de ânimo leve”, escreveram os juízes. “Temos noção da magnitude e do peso das questões que agora se colocam diante de nós. Temos também consciência do nosso dever solene de aplicar a lei, sem medo nem favorecimentos, e sem sermos influenciados pela reação pública às decisões que a lei exige que tomemos”.

Os membros da campanha eleitoral de Donald Trump apelidaram a decisão de “não democrática”, acusando o Supremo do Colorado de “lançar uma decisão completamente falhada”.



“Vamos rapidamente recorrer junto do Supremo Tribunal dos Estados Unidos”, avançaram os representantes do ex-presidente. O Supremo do Colorado avançou que irá adiar os efeitos da sua decisão até pelo menos 4 de janeiro do próximo ano, de modo a permitir esse recurso.



A porta-voz de Trump para os assuntos legais, Alina Habba, disse por sua vez que a conclusão alcançada pelo Colorado “ataca o coração da democracia desta nação”. “Isso não será permitido, e confiamos que o Supremo Tribunal vai reverter esta ordem inconstitucional”, acrescentou.



O próprio ex-presidente, porém, não comentou a decisão durante o comício em que participou na noite de terça-feira, no Iowa.



A conclusão vinda do Colorado reverte uma decisão anterior de um juiz que considerou que Trump esteve, de facto, envolvido na insurreição ao incitar os seus apoiantes à violência, mas que, enquanto presidente, o republicano não era um “funcionário dos Estados Unidos” que pudesse ser desqualificado sob aquela emenda da Constituição.



