Senado norte-americano vota contra guerra com o Irão

Senado norte-americano vota contra guerra com o Irão

O Senado dos Estados Unidos, de maioria republicana, votou a favor da suspensão da ação militar contra o Irão.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Graeme Sloan - EPA

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A resolução já tinha sido votada nove vezes e desta vez foi aprovada.

O voto dos republicanos de Trump, ao lado dos democratas, é visto como uma repreensão do Senador à ação do presidente.

A medida não vinculativaé a mais forte reação simbólica do Capitólio contra a ofensiva que Trump desencadeou.
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