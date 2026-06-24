Mundo
Guerra no Médio Oriente
Senado norte-americano vota contra guerra com o Irão
O Senado dos Estados Unidos, de maioria republicana, votou a favor da suspensão da ação militar contra o Irão.
A resolução já tinha sido votada nove vezes e desta vez foi aprovada.
O voto dos republicanos de Trump, ao lado dos democratas, é visto como uma repreensão do Senador à ação do presidente.
A medida não vinculativaé a mais forte reação simbólica do Capitólio contra a ofensiva que Trump desencadeou.
O voto dos republicanos de Trump, ao lado dos democratas, é visto como uma repreensão do Senador à ação do presidente.
A medida não vinculativaé a mais forte reação simbólica do Capitólio contra a ofensiva que Trump desencadeou.