"Sentido de urgência" marca "retiro" sobre Defesa e Segurança da Europa

À mesma mesa estão os chefes de Estado e de governo da União e também o primeiro-ministro britânico e o secretário-geral da NATO.

O objetivo deste “retiro”, como lhe chamou António Costa, é possibilitar o diálogo e encontrar consensos entre os altos responsáveis europeus, sem a pressão de terem que chegar a conclusões ou decisões, como acontece nas cimeiras europeias regulares.

"Uma nova etapa"



O presidente do Conselho Europeu espera que haja um "debate franco, aberto e livre" para preparar o reforço do sector da Defesa. O antigo primeiro-ministro português destaca “três questões principais" para esta cimeira informal.Sendo esta uma “, as três prioridades passam por definir“de uma forma cooperante” na área da defesa e da segurança. Ainda como é possível garantir o. Por último, como é que é possível “reforçar as nossas parcerias atuais".