Sentimento de culpa e frustração. A cronologia dos depoimentos do julgamento Floyd

Derek Chauvin, de 45 anos, pressionou o pescoço de Floyd com o seu joelho durante mais de oito minutos, levando o afro-americano a apelar à ajuda, repetindo várias vezes que não conseguia respirar.







“I can’t breath” (“não consigo respirar”, em português) tornou-se o slogan do movimento Black Lives Matter e dos protestos que se seguiram nos EUA após a morte de Floyd, a 25 de maio de 2020. O polícia incorre em até 40 anos de prisão caso seja condenado pela acusação mais grave.

Estão convocadas mais de 400 testemunhas e o julgamento tem já mais de um mês de sessões agendadas. O veredito é esperado para o final de abril ou início de maio, sendo que os 12 jurados terão de decidir por unanimidade, sob pena de o julgamento ser considerado nulo.

Dia 1 do julgamento: Chauvin acusado de uso de “força excessiva e despropositada”

No primeiro dia do julgamento de Derek Chauvin, a 29 de março, familiares e advogados da vítima ajoelharam-se em frente ao tribunal de Minneapolis durante oito minutos e 46 segundos, o mesmo tempo que George Floyd esteve preso ao chão sujeito à força do joelho do polícia Chauvin.







No início do julgamento, a acusação começou por mostrar as imagens do vídeo gravado por transeuntes do momento da detenção de Floyd na sequência da qual morreu. O afro-americano foi detido depois de feito um pagamento com uma nota falsa de 20 dólares.

Nas imagens é possível ver Floyd a ser retirado do carro onde seguia sem resistir à polícia e, depois, um agente (Derek Chauvin) a colocar o joelho no pescoço do detido e a pressioná-lo durante cerca de nove minutos, com o afro-americano a dizer que não consegue respirar, até ficar inconsciente. As imagens deste vídeo – que se tornou viral nas redes sociais e se espalhou pelos meios de comunicação de todo o planeta – serão uma das provas essenciais da acusação contra Chauvin.



Os procuradores de acusação insistem que Floyd morreu por asfixia mecânica. Jerry Blackwell, procurador de acusação, admitiu na sua intervenção inicial que a polícia “faz um trabalho difícil e, às vezes, tem de tomar decisões numa fração de segundo”, mas explicou que “este não foi um desses casos”.“Este caso durou 479 segundos. Não foi uma fração de segundo”, disse o procurador, alegando que“Vamos provar sem sombra de dúvida que o senhor Chauvin está longe de ser inocente”, disse Blackwell.

Dia 2 do julgamento: testemunhas dizem ter “assistido a um homicídio”

No segundo dia do julgamento, que decorreu na passada terça-feira, foram ouvidas várias testemunhas. Entre elas está Donald Williams, um ex-lutador que foi treinado em artes marciais, incluindo em estrangulamentos.disse Williams, cujo telefonema para o serviço de emergência, no dia da morte de Floyd, foi ouvido em tribunal, a pedido do procurador Mathew Frank.Nesse telefonema, Donald Williams disse aos técnicos de emergência que Chauvin estava a manter o joelho sobre Floyd, atentando contra a vida do afro-americano, apesar dos avisos dos transeuntes que assistiam ao episódio. Nesse telefonema, ouve-se ainda Williams gritar para os polícias, dizendo que eles eram “assassinos”.Eric Nelson, o advogado do agente policial acusado do homicídio de George Floyd, procurou demonstrar que Chauvin e os seus colegas se encontravam numa situação cada vez mais tensa e perturbadora, rodeados por uma multidão que lhes gritava e que se tornou ameaçadora, o que distraiu os agentes de fazerem o seu trabalho.Nelson disse que, no local da detenção de Floyd, Donald Williams ia mostrando cada vez mais ira contra os agentes, provocando Chauvin com insultos que o advogado repetiu em tribunal. No seu depoimento, Williams reconheceu que estava zangado e irritado, mas que depois se controlou e se limitou a implorar pela vida de Floyd.Entre os relatos feitos na segunda sessão do julgamento está ainda o de Genevieve Hansen, bombeira e médica de Minneapolis que recordou perante o tribunal o dia em que estava de folga e que durante uma caminhada avistou a patrulha e Floyd, que lutava para conseguir respirar.

Hansen aproximou-se de Floyd e ofereceu-lhe cuidados médicos, mas foi impedida pelos agentes. “Percebi logo que ele [Floyd] estava alterado e nos nossos treinos aprendemos que é um dos sinais que indicam que a pessoa precisa de cuidados médicos”, explicou a bombeira, que diz ter ficado “completamente perturbada” e frustrada por ter sido incapaz de ajudar o afro-americano. “Acreditei que tinha assistido a um homicídio”, disse a bombeira.



A testemunha também disse que Tou Thao, também polícia na altura, e os outros agentes estavam preparados para agredir as cerca de 15 pessoas que pediam a Derek Chauvin para deixar Floyd respirar. “Colocaram as mãos nos cassetetes e nós recuámos”, referiu Darnella Frazier.

Dia 3 do julgamento: filmagens mostram reação de Chauvin após Floyd entrar na ambulância

No terceiro dia do julgamento, as testemunhas debateram-se sobre o que poderiam ter feito para impedir a morte de Floyd.O depoimento de Christopher Martin, o funcionário da loja onde Floyd tentou comprar tabaco com uma nota falsa, ofereceu, pela primeira vez, uma imagem mais nítida do que sucedeu nos momentos antes de o afro-americano ter sido detido.“Achei que George não sabia realmente que era uma nota falsa e, por isso, estava a fazer-lhe um favor”, testemunhou Martin.No entanto,A pedido do gerente da loja, Martin confrontou Floyd e exigiu que este pagasse a dívida ou que fosse falar com o gerente. O afro-americano recusou e, de seguida, o gerente da loja pediu a outro funcionário para chamar a polícia.Depois disso, a situação rapidamente escalou. “Eu vi pessoas a gritar. Vi Derek [Chauvin] com o joelho no pescoço de Floyd”, testemunhou o jovem funcionário. “, acrescentou Martin.O procurador questionou, de seguida, Martin sobre o que sentiu ao ver estas imagens., respondeu o jovem funcionário. “Se eu simplesmente não tivesse aceitado a nota, isto podia ter sido evitado”, acrescentou.Os jurados também puderam assistir à detenção de Floyd da perspetiva das câmaras de cada um dos agentes, nomeadamente da câmara que Chauvin carregava no seu equipamento.Mais tarde, os polícias são vistos a tentar colocar Floyd na traseira de um veículo da polícia. Floyd é visto a dizer aos agentes repetidamente que é claustrofóbico e que está assustado, mas os polícias continuam a forçá-lo a entrar na viatura.Embora o Floyd estivesse claramente perturbado, ele nunca pareceu representar uma ameaça para os agentes. Enquanto o detinham no chão ao lado do veículo, as câmaras capturaram as palavras que foram repetidas por milhares de manifestantes durante os protestos do ano passado: "Eu não consigo respirar." Depois de alguns minutos, o Floyd ficou em silêncio.Momentos depois de Floyd ser levado numa ambulância, Chauvin foi confrontado por uma testemunha que questionou o facto de ter pressionado o seu joelho sobre o pescoço do afro-americano durante mais de oito minutos.acrescentou.

A defesa de Chauvin afirma que o uso de força por parte do ex-agente foi “aceitável” porque Floyd estava sob a influência de drogas no momento da sua detenção. Eric Nelson, o advogado de Chauvin, disse ainda no julgamento que as drogas contribuíram para a morte de Floyd.





A acusação reconhece o uso de drogas, mas defende que tal não justifica que Chauvin tivesse continuado a pressionar o pescoço de Floyd, mesmo quando o afro-americano dizia repetidamente que não conseguia respirar.Os interrogatórios continuam esta quinta-feira, no quarto dia do julgamento.Na lista de testemunhas ouvidas até ao momento neste quarto dia de julgamento está também Seth Bravinder, um paramédico do município de Hennepin que estava de serviço no dia em que Floyd morreu.“Não vi qualquer respiração ou movimento”, disse o paramédico.A câmara municipal de Minneapolis, que decidiu levar a cabo uma reforma profunda da polícia, aceitou, em meados de março, em pagar cerca de 23 milhões de euros por danos à família de George Floyd, como forma de fechar uma reclamação civil.O advogado de Derek Chauvin criticou o acordo, que, segundo afirmou, pode influenciar os jurados.

Os outros três polícias envolvidos na morte de Floyd (Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao) só serão julgados por “cumplicidade no homicídio” em agosto, devido à pandemia da Covid-19.