Sentimento de pânico propaga-se por aldeias do sul de Cabo Delgado

Nuno Amaral - Antena 1

O governador da província de Cabo Delgado, em Moçambique, admite um sentimento de pânico em várias aldeias do sul. Em causa está a onda de ataques, ao longo das duas últimas semanas, no território.

Valige Tauabo diz que a violência é provocada por grupos extremistas e radicais.



O governador de Cabo Delgado garante ainda que as forças de defesa e segurança moçambicanas continuam a trabalhar para perseguir os atacantes e proteger as populações.



O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou, nas duas últimas semanas, a autoria de ataques com vítimas mortais no sul da província de Cabo Delgado, sobretudo em Chiùre.