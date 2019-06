"Sentimos que temos muitas histórias S.H.I.E.L.D. para contar", diz produtor Jeff Bell

Lusa29 Jun, 2019, 11:46 | Mundo

"As pessoas agora vêm a série pelas nossas personagens, e não para ver se o terceiro Klingon da esquerda que estava no filme vai aparecer", afirmou à Lusa o `coshowrunner`, numa conversa em Hollywood.

A especulação sobre o fim da série foi aguda no final da quinta temporada, porque os produtores decidiram matar o protagonista, Phil Coulson, que o público conheceu pela mão de Clark Gregg no primeiro filme do universo cinemático Marvel, "Iron Man".

"Esta temporada é muito diferente pela mesma razão que algumas pessoas poderão pensar que já não vale a pena continuar a ver, porque o agente Coulson morreu", considerou o responsável.

As audiências nos Estados Unidos, onde a série se estreou primeiro, mostram que a temporada sem Phil Coulson está com `ratings` mais baixos, com uma média de 2,2 milhões de espectadores por episódio.

Isto apesar de Clark Gregg ter regressado na pele de Sarge, o líder de um grupo que pretende exterminar a Terra. "A ideia de trazer o anti-Coulson pareceu interessante", disse Jeff Bell, explicando que a ação da temporada vai girar em torno deste sósia misterioso.

"Ao entrar na temporada 6, sentimos que temos muitas histórias S.H.I.E.L.D. para contar", afirmou, "mas não queríamos trazer Coulson de volta e desvalorizar aquilo pelo qual ele e a agente May passaram no final".

O outro `showrunner`, Jed Whedon, ressalvou no entanto à Lusaque a ideia de criar Sarge foi desenvolvida antes de se saber que a série iria continuar. "De outra forma não teríamos concordado, se não achássemos que havia ali mais histórias para contar".

Foi também necessário isolar a ação do que se passou em "Vingadores: Endgame", porque as datas poderiam comprometer a narrativa. "Se eles adiantassem o dia de estreia e baseássemos a série na historia do Snap, dávamos cabo dela para os filmes", explicou Whedon. "Tínhamos de garantir que isso não acontecia".

Por isso, a história desta temporada está situada antes do Snap, o momento em que o vilão Thanos estalou os dedos e eliminou metade da vida no universo. "Queremos contar histórias que não contradizem os filmes e de que as pessoas vão gostar", acrescentou Jeff Bell.

Com Sarge a dominar a narrativa, a equipa de agentes continua a lidar com o legado de Coulson, que, reiterou Whedon, está mesmo morto.

"Tentamos reinventar a série todos os anos, trazer novas personagens, fazer novas combinações", disse Jeff Bell. "Quando começámos, o único personagem que toda a gente conhecia do `universo Marvel` era o agente Coulson. Mas à medida que foram conhecendo a agente May, Fitz e Simmons, e Mack e toda a gente, as pessoas começaram a gostar deles", sublinhou. "E agora, há banda desenhada sobre as nossas personagens".

Mack, o novo diretor do S.H.I.E.L.D., é interpretado por Henry Simmons, que começou na história como mecânico. A sua ascensão, disse o ator, foi um dos movimentos mais notáveis da narrativa, em especial porque acabou a ocupar uma posição essencial.

"O Coulson é um ícone para muita gente, porque começou nos filmes e foi o diretor do S.H.I.E.L.D. durante tanto tempo", referiu à Lusa. "Não estou a tentar substituí-lo. Vou seguir o meu caminho e ser competente".

Embora tenha repetido um termo usado por outros atores para caracterizar a temporada - "sombria" -, o ator considerou que o tema transversal é "a importância e a força dos laços de família".

Disse também que estar sob a insígnia da Marvel e ter uma relação com os filmes ajuda ao sucesso que a série teve até agora, mas que a identificação do público com as personagens é o mais importante. Uma mensagem ecoada por Jeff Bell.

"O que a Marvel fez desde o início foi criar pessoas que têm conflitos, mostrar estas pessoas multidimensionais com poderes e responsabilidades por causa deles", afirmou Henry Simmons. "É fácil olhar para eles e dizer `é mesmo como eu`".

A sexta temporada de "Marvel`s Agents of S.H.I.E.L.D." traz ainda de volta Chloe Bennet, como Daisy Johnson/Quake, Natalia Cordova-Buckley, como Yo-Yo/Slingshot, Ming-Na Wen, como Melinda May, Elizabeth Henstridge, como Jemma Simmons, e Iain De Caestecker, como Leo Fitz.

A temporada tem 13 episódios e o primeiro, intitulado "Missing Things", passa na segunda-feira, na Fox Portugal, às 22:15.