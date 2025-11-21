"Sérios apuros". Trump nega ameaça de morte a congressistas por apelo à desobediência militar

"Prendam-nos???"

Contra-ataque democrata

Os líderes democratas afirmaram ainda ter contactado o sargento de armas da Câmara e a polícia do Capitólio dos Estados Unidos "para garantir a segurança destes membros e das suas famílias".







"Donald Trump deve apagar imediatamente estas publicações descontroladas nas redes sociais e retratar-se da sua retórica violenta antes que alguém seja morto", acrescentaram no comunicado.

"Ordens legais"

Investigação