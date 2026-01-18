Serviço de Internet restabelecido no Irão com limitações

"Os dados de tráfego indicam um retorno significativo de alguns serviços `online`, incluindo o Google, o que sugere que um acesso fortemente filtrado foi restabelecido, corroborando os testemunhos de utilizadores que relatam um restabelecimento parcial", anunciou aquela ONG de vigilância de cibersegurança numa mensagem nas redes sociais, citada pela AFP.

No sábado, a AFP deu conta que o serviço de mensagens para telemóveis tinha sido restabelecido.

No final de dezembro, comerciantes de Teerão começaram uma série de protestos devido à queda do rial, que se espalharam pelo país, com os manifestantes a pedirem o fim da República Islâmica.

No dia 08 de janeiro, os protestos atingiram o sei auge e no dia seguinte deu-se uma explosão de manifestações em praticamente todo o Irão.

Organizações Não Governamentais opositoras no exterior do país estimam o número de mortos em 3.428 e o de detidos em 19.000.