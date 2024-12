Sete turistas hospitalizados nas Fiji depois de beberem álcool supostamente adulterado

"O estado de saúde era estável esta manhã [hora local] e esperamos que continuem a melhorar", referiram os dois Ministérios, num comunicado conjunto, acrescentando que até ao momento não foram registados outros casos.

Os turistas, com idades entre os 18 e os 56 anos, adoeceram após terem consumido álcool no sábado à noite na mesma estância, tendo sido admitidos num hospital da cidade de Lautoka, no noroeste da ilha de Viti Levu, a maior do arquipélago.

As autoridades das Fiji, que não divulgaram a nacionalidade de dois turistas, abriram uma investigação sobre o incidente, que descreveram como isolado.

O grupo de sete turistas inclui quatro australianos e um norte-americano, noticiaram meios de comunicação social locais.

"Este é o único caso deste tipo que registámos nos últimos tempos", referiu o texto publicado na rede social Facebook pelo ministro do Turismo das Fiji, Bill Gavoka.

Camberra atualizou os conselhos de viagem para as Fiji, alertando para o risco de envenenamento.

Em novembro, seis turistas (dois australianos, dois dinamarqueses, um britânico e um norte-americano) morreram no Laos, onde vários ficaram doentes depois de alegadamente terem bebido álcool adulterado com metanol, um incidente que ainda está a ser investigado no país asiático.

O metanol é uma substância utilizada como combustível, solvente ou anticongelante na indústria química, que não é própria para consumo humano, mas que, por vezes, é misturada ilegalmente com álcool para reduzir custos.

A Ásia tem a taxa mais elevada de envenenamento por metanol, com a Indonésia, a Índia e o Vietname a liderar, de acordo com a organização Médicos Sem Fronteiras.

