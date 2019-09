SetembroSemCarnePT para ajudar o planeta

RTP05 Set, 2019, 14:39 / atualizado em 05 Set, 2019, 14:52 | Mundo

Foi a pensar na Amazónia, no planeta em geral e na saúde de todos que Ana Monteiro e Bárbara Oliveira lançaram o desafio aos seus seguidores online. Não comer carne durante o mês de Setembro.



Para já, o objetivo traçado pelas amigas é simples: mostrar que é possível passar um mês sem comer carne, na esperança de que o consumo da mesma, no futuro, diminua e se torne sustentável.







Apesar de ser complicado reverter a situação atual, ainda é possível atenuar os efeitos para o mundo através da alteração de alguns comportamentos. Neste momento, o foco é reduzir o consumo de carne, nomeadamente, a vermelha, já que a produção massiva da mesma, além de consumir toneladas de água, produz uma elevada quantidade de gases de estufa.







Para a produção de carne, há recursos naturais que estão a ser utilizados de forma exaustiva, o que impede a sua renovação.







Como forma de ajudar e incentivar as pessoas a diminuírem o consumo da proteína animal, as duas amigas, em parceria com 13 bloggers, partilham, todos os dias, na página do Instagram #setembrosemcarnept, receitas com base em vegetais e hidratos. Querem assim provar que a alimentação sem carne é, de facto, possível e diversificada.





A ideia é que as pessoas utilizem alimentos que já têm em casa. Com arroz, vegetais ou massa, Ana e Bárbara garantem que as receitas são sempre apelativas e simples de fazer.