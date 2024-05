Setor agroalimentar pode ser neutro em emissões em 2050

Num relatório divulgado esta terça-feira o BM diz que essa neutralidade é a "Receita para um Planeta Habitável", e identifica áreas de ação para os países e ações a nível nacional e global que podem reduzir as emissões.

No documento, o BM alerta que o setor contribui mais para as alterações climáticas do que se julga, com quase um terço das emissões globais de gases com efeito de estufa a vir do setor agroalimentar.

As maiores emissões do setor, dois terços, acontecem em países de rendimento médio, onde as economias e as populações estão a crescer, com os países ricos a registarem as emissões mais elevadas por pessoa e os pobres a contribuírem com pouco mais de um décimo das emissões globais.

O BM nota no relatório que o setor agroalimentar deve reduzir as emissões a zero até 2050, para evitar uma subida das temperaturas globais acima dos 1,5 graus centígrados em relação à época pré-industrial, sendo necessário aumentar o investimento na redução das emissões.

"Estimamos que os investimentos anuais terão de aumentar 18 vezes para reduzir para metade as atuais emissões agroalimentares até 2030 e colocar o mundo no caminho das emissões líquidas nulas até 2030", refere o relatório.

O BM admite que no processo pode haver perda de postos de trabalho, e se não houver cuidado o abastecimento alimentar pode ser perturbado. Mas avisa que os riscos e nada fazer são maiores, porque a inação também leva a perdas de emprego e depois tornaria o planeta inabitável.

Investir para ganhar

Nas contas do BM o investimento na redução das emissões terá benefícios em termos de saúde, da economia e do ambiente que poderão ascender a 4,3 biliões de dólares em 2030, mais do que o valor da economia alemã.

Parte do financiamento pode ser feito pela transferência de verbas de subsídios supérfluos, defende. "Os custos são estimados em menos de metade do montante que o mundo gasta todos os anos em subsídios agrícolas, muitos dos quais são um desperdício e prejudiciais para o ambiente".

O BM nota ainda que a maior parte das oportunidades de redução de emissões agroalimentares estão nos países de desenvolvimento médio, especialmente em 15 desses países.

Os países ricos podem reduzir as emissões de energia, ajudar os países mais pobres na transição, e influenciar o consumo transferindo os subsídios à carne vermelha e aos laticínios para alimentos com baixas emissões, como aves, frutas e legumes.

Já os países mais pobres devem aproveitar as oportunidades das economias mais ecológicas, das práticas agrícolas melhoradas e inteligentes, e sobretudo preservar as florestas.

"A comida na sua mesa pode saber bem, mas a forma como é produzida pode provocar alterações climáticas, poluir o planeta, invadir habitats naturais, provocar a perda de florestas e muito mais. A boa notícia é que, se todos agirmos agora, os alimentos podem ajudar a curar o planeta", apela o Banco Mundial.