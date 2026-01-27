Seul acusou a Coreia do Norte de efetuar ensaio balístico no mar

A acusação sul-coreana sobre o eventual disparo norte-coreano ocorreu a menos de 24 horas do início do congresso do partido no poder na Coreia do Norte e que tem como objetivo estabelecer novas prioridades políticas e económicas.

De acordo com o Ministério da Defesa do Governo de Seul, o disparo foi efetuado pelas forças militares norte-coreanas, desconhecendo-se se foi um míssil ou um projétil de artilharia.

A distância percorrida pelo projétil também não foi divulgada, até ao momento.

As animosidades entre Seul e Pyongyang intensificaram-se recentemente depois de a Coreia do Norte ter ameaçado retaliar militarmente após acusar a Coreia do Sul de operar aparelhos aéreos não tripulados (drones) na zona de fronteira.

O Governo sul-coreano negou ter operado drones militares de vigilância durante os horários que foram especificados pela Coreia do Norte tendo iniciado uma investigação para apurar se foram aparelhos operados por civis.

No início do mês, a Coreia do Norte afirmou ter realizado voos de teste de mísseis hipersónicos.