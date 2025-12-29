"Severo castigo". China lança exercícios militares em torno de Taiwan para avisar "forças separatistas"

"Qualquer manobra maliciosa destinada a impedir a reunificação da China está condenada ao fracasso", acrescentou.

Voos e rotas marítimas comerciais podem ser afetados

O ministro da Defesa disse ainda ter autorizado as tropas da linha da frente a responder às ameaças chinesas.

c/ agências

A China disse ter levado a cabo, esta segunda-feira, exercícios militares com munições reais em torno de Taiwan como aviso às "forças separatistas" e à "interferência externa". As manobras militares de Pequim incluíram ataques contra alvos terrestres e marítimos, operações antissubmarinos e exercícios para garantir a "superioridade aérea regional"."As forças externas que tentam usar Taiwan para conter a China e que procuram armar Taiwan estão apenas a encorajar a arrogância dos defensores da independência e", afirmou, em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.Lin Jian vincou que a realização dos exercícios militares constituique "procuram a secessão através da força"."O treino centrou-se na deteção e neutralização de alvos em águas e espaço aéreo, ataques simulados contra alvos terrestres e fogo real contra alvos marítimos", referiu por sua vez o Comando do Teatro Oriental de Operações do Exército de Libertação Popular, adiantando queCom o nome de código "Missão Justiça 2025", os exercícios estão a decorrer dias depois de os Estados Unidos terem anunciado a venda de um dos seus maiores pacotes de armas a Taiwan, no valor de 11 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros).A medida foi fortemente criticada por Pequim, que em retaliação lançou sanções a empresas norte-americanas do setor da defesa.O ministro da Defesa de Taiwan já reagiu às manobras de Pequim, dizendo que "o comportamento da China escala as tensões regionais e não é aceitável".O responsável adiantou ainda que, desde as 15h00 locais (7h00 em Lisboa),. Foram ainda detetados 14 navios militares chineses."As áreas usadas para os exercícios da China também abrangem rotas aéreas internacionais, o que poderá", alertou, acrescentando que também "navios comerciais transitam pelas zonas de exercício".Taiwan é governada autonomamente desde 1949, sob a bandeira da República da China, e possui Forças Armadas e um sistema político, económico e social distinto do da República Popular da China, destacando-se como uma das democracias mais avançadas da Ásia.No entanto, Pequim sempre considerou Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e tem intensificado, nos últimos anos, a campanha de pressão para alcançar a "reunificação nacional", um objetivo central da estratégia de longo prazo do presidente chinês, Xi Jinping, de alcançar o "rejuvenescimento" da nação chinesa.