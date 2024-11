Sheinbaum diz que posição do México "não é fechar fronteiras"

"Expliquei (a Donald Trump) a estratégia global que o México tem seguido para lidar com o fenómeno migratório", indicou a dirigente mexicana na quarta-feira na rede social X.

A líder reiterou que "a posição do México não é fechar fronteiras, mas construir pontes entre governos e entre povos".

Donald Trump afirmou nesse dia que o México aceitou travar a chegada de migrantes a território norte-americano "com efeito imediato".

A declaração foi feita após uma conversa telefónica com Sheinbaum.

Reação de Donald Trump

"O México impedirá as pessoas de se dirigirem para a nossa fronteira sul, com efeito imediato. ISTO AJUDARÁ MUITO A PARAR A INVASÃO ILEGAL DOS ESTADOS UNIDOS. Obrigado!", escreveu Trump na rede social Truth Social, da qual é proprietário.

"Acabei de ter uma conversa maravilhosa com a nova presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo", disse Trump, acrescentando que a líder "concordou em travar a migração através do México e para os Estados Unidos, fechando efetivamente" a fronteira sul dos EUA.

"Além disso, falámos sobre o que pode ser feito para travar o fluxo maciço de drogas para os Estados Unidos e o consumo interno destas substâncias", referiu.