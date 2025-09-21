"Sim, eu ajudaria". Trump acena com defesa da Polónia e bálticos em cenário de escalada russa

"Sim, eu ajudaria, eu ajudaria", retorquiu o presidente dos Estados Unidos, quando questionado por um jornalista sobre se ajudaria a defender os quatro países-membros da NATO, na sequência das recentes incursões aéreas por parte da Rússia.Três caças russos MiG-31 entraram em espaço aéreo da Estónia, sobre o Golfo da Finlândia, onde permaneceram durante cerca de 12 minutos, revelaram na sexta-feira as autoridades estonianas e a NATO.

"Não gostamos disso", afirmou este domingo Trump na Casa Branca, em declarações citadas pela AFP.

Os caças russos em causa foram intercetados por meios aéreos de Itália, Suécia e a Finlândia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia anunciou entretanto uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU para segunda-feira, resultado de um pedido inédito por parte do país.Na noite de 9 para 10 de setembro, aviões da NATO abateram também drones russos sobre a Polónia. "Isso pode ter sido um erro", reagiu então o presidente norte-americano. Um oitro drone permaneceu durante uma hora em espaço aéreo da Roménia.

A Rússia veio já desmentir a violação do espaço aéreo da Estónia.

, que prevê consultas entre aliados sempre que um dos membros se sinta ameaçado.

Por sua vez, o ministro estoniano dos Negócios Estrangeiros, Margus Tsahkna, descreveu a violação do espaço aéreo como "parte de um padrão de comportamento mais amplo da Rússia, que visa testar a determinação da Europa e da NATO".

c/ agências

"Este comportamento exige uma resposta internacional", acentuou Margus Tsahkna, para acrescentar que