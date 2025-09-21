Von der Leyen promete defender "cada centímetro da UE" perante provocação russa

Von der Leyen diz que a recente série de incursões de drones e aeronaves da Rússia no espaço aéreo da Polónia, Roménia e Estónia “mostram claramente que as ambições da Rússia não se limitam à Ucrânia" e promete defender “cada centímetro da UE”.

Três violações do espaço aéreo da UE

c/ agências

Em entrevista ao jornal belga, a responsável da Comissão Europeia insistiu na necessidade de um "pilar europeu" de defesa muito mais forte para garantir a democracia e a prosperidade num mundo mais hostil., enfatizou Ursula Von der Leyen, quando questionada sobre o envio de aviões de países europeus sem o envolvimento dos EUA para abater drones russos no espaço aéreo polaco.A presidente da Comissão Europeia salientou que a UE já tem um programa para reforçar a sua "autonomia e independência" na defesa, o chamado "Horizonte 2030", cuja implementação está a ser acelerada com a mobilização de até 800 mil milhões de euros para o setor.Questionada sobre se a União Europeia está a considerar a criação das suas próprias forças armadas, Von der Leyen afirmou que os Estados-membros "manterão sempre a responsabilidade pelas suas próprias tropas".Na sexta-feira, após a interceção de trêsrussos nos céus da Estónia, a presidente da Comissão Europeia já tinha prometido que a UE vai responder a cada provocação russa "com determinação e simultaneamente num investimento num flanco leste mais forte".Na semana passada, cerca de 20 drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, três dos quais foram abatidos por aviões polacos e caças F-35 holandeses. Poucos dias depois, a Roménia e a Estónia também denunciaram a violação dos seus espaços aéreos por drones russos.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia anunciou este domingo uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas e pediu à NATO a ativação do artigo 4.º do tratado de fundação da aliança, que prevê reuniões entre aliados em caso de ameaça a um deles. A Polónia já tinha feito este pedido na semana passada, após a intrusão de drones russos no seu território.