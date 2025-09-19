Três caças MIG russos entraram no espaço aéreo da Estónia

(em atualização)





O Governo da Estónia já protestou junto do encarregado de Negócios da Federação russa na Estónia. O ministro da Defesa considerou o incidente como "incrivelmente brutal".





Há momentos, o ministro dos Negócios Estrangeiros veio afirmar que "a Rússia já violou o espaço aéreo da Estónia quatro vezes este ano, o que é inaceitável por si só”.



Em declarações à Televisão pública do país, o chefe da diplomacia da Estónia considera que “a incursão de hoje, envolvendo três caças que entram no nosso espaço aéreo, não tem precedentes”.



Margus Tsahkna defende que "as crescentes tentativas da Rússia de testar fronteiras e a crescente agressão devem ser vistas como uma rápida intensificação da pressão política e económica" da Rússia.





A NATO respondeu imediatamente e interceptou os jatos russos que violaram o espaço aéreo da Estónia, indicou um porta-voz da Aliança Atlântica através das redes sociais.



"Este é mais um exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta da NATO", escreveu.





Os caças MiG-31 podem transportar o míssil hipersónico Kinzhal da Rússia e os três estiveram cerca de cinco milhas náuticas (pouco mais de 9kms) dentro do território da Estónia, perto da ilha Vaindloo, em direção à capital, Tallinn.



Os MIG-31 invadiram o espaço aéreo deste país da NATO, antes de a Aliança Atlântica ter enviado F-35 italianos para repelir os russos.



