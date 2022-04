Símbolos de apoio à Rússia. Letra `Z` e fita de São Jorge alvo de proibições na Lituânia e Moldávia

Entre esses símbolos está a letra “Z”, que tem sido utilizada mundialmente como sinal de apoio à invasão russa da Ucrânia. A Lituânia proibiu ainda a exibição pública da fita preta e laranja de São Jorge, um símbolo patriótico usado pela Rússia na II Guerra Mundial e em condecorações concedidas por Moscovo.A decisão da Lituânia ocorre após proibições semelhantes na Letónia e na Moldávia."É impossível combinar no mesmo símbolo a memória de vidas sacrificadas pela paz e esta guerra desumana", disse a presidente Maia Sandu. "A Moldávia defende a sua neutralidade – e paz na sociedade. É por isso que os símbolos da guerra travada contra a Ucrânia são proibidos na República da Moldávia. Peço aos políticos que se abstenham de qualquer provocação", apelou Sandu.

Apresentada pela primeira vez como uma homenagem à imperatriz russa Catarina II, a fita de São Jorge ganhou importância desde que os separatistas do leste da Ucrânia a adotaram como símbolo do seu apoio à Rússia, em 2014. Desde então, a fita foi utilizada pela Rússia como símbolo patriótico na II Guerra Mundial e em condecorações concedidas por Moscovo.

A Alemanha também está a estudar a imposição de uma proibição que vise a letra "Z"."A letra Z obviamente não é proibida, mas a sua utilização pode, em casos concretos, constituir um apoio à agressão russa", disse o porta-voz.Um dia depois do apelo da Alemanha, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, pediu uma proibição universal do uso político da letra "Z" , alegando que significa "crimes de guerra russos, cidades bombardeadas, milhares de ucranianos assassinados".Desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, a letra “Z”, que não existe no alfabeto cirílico russo, tem sido utilizada como símbolo de apoio às forças armadas russas que lutam na vizinha Ucrânia.A letra “Z” começou por ser vista como marca nos veículos militares russos que participam no conflito e foi depois adotada pelos russos que apoiam a guerra, em destaque nas bandeiras e nos comícios pró-Kremlin. A letra é agora reconhecida internacionalmente como um símbolo de apoio à ofensiva russa na Ucrânia.