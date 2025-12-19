Sindicato dos atores de Hollywood atribui prémio de carreira a Harrison Ford

Ford vai receber o Prémio SAG-AFTRA para o Conjunto da Obra em março, na cerimónia dos Actors Awards (Prémios dos Atores), antes designados como Screen Actors Guild Awards.

Este prémio, que o SAG-AFTRA atribui todos os anos a um ator que represente "os mais elevados ideais da profissão de ator", reconhece o legado de um homem cujas personagens --- de Indiana Jones a Han Solo em "Star Wars" --- fazem parte do património cultural dos séculos XX e XXI, adianta a organização.

Entre os distinguidos com o prémio, em edições anteriores, estão Robert De Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman e Elizabeth Taylor.

"Harrison Ford é uma presença singular na vida americana, um ator cujas personagens icónicas moldaram a cultura global", disse Sean Astin, presidente do SAG-AFTRA.

"A sua carreira foi infinitamente rica, regressando sempre ao seu amor pela representação. É uma honra celebrar uma lenda cujo impacto na nossa arte é indelével", acrescentou Astin.

Ford, que trabalhou como carpinteiro antes de alcançar a fama como Bob Falfa no filme "American Graffiti", de George Lucas, em 1973, disse estar "profundamente honrado" por ter sido escolhido para este prestigiado prémio.

"Ser reconhecido pelos meus colegas atores significa muito para mim", afirmou. "Passei a maior parte da minha vida em `sets` de filmagens, ao lado de atores e equipas excecionais, e sempre me senti grato por fazer parte desta comunidade."

Além dos seus papéis recorrentes em filmes como "Star Wars" e "Indiana Jones", Ford destacou-se também com a sua interpretação do caçador de andróides Rick Deckard em "Blade Runner", papel que retomou em "Blade Runner 2049", ao fim de 35 anos.

Nos últimos anos, Harrison Ford surgiu ao lado da vencedora de um Óscar Helen Mirren no western "1923", assim como na comédia dramática "Shrinking".

A 32.ª cerimónia dos Actors Awards será realizada no dia 01 de março e será transmitida em direto pela Netflix.