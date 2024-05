O Hamas lançou um ataque sobre a capital israelita. Um jornal de Israel relata que há destroços de mísseis interceptados pelo sistema de defesa que estão a cair no centro da cidade.

O braço armado do Hamas, as brigadas Al Qassam confirmam confirmam que dispararam vários mísseis contra o centro de Israel.



Numa mensagem partilhada no Telegram, o Hamas diz que se trata de uma resposta "aos massacres sionistas contra civis palestinianos".