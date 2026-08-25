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Guerra no Médio Oriente
Síria. Líder das forças curdas anuncia dissolução
O líder curdo sírio, Mazloum Abdi, anunciou na noite de terça-feira a dissolução das suas poderosas forças, que derrotaram os jihadistas do grupo Estado Islâmico, em conformidade com um acordo com o presidente Ahmad al-Sharaa, determinado a reunificar a Síria.
"Hoje anunciamos o fim da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS) e declaramos, com total responsabilidade, a sua dissolução como força militar independente", afirmou Abdi num discurso proferido primeiro em árabe e depois em curdo.O líder curdo fez o anúncio no palácio presidencial em Damasco, após um encontro com o presidente islamista, na presença de autoridades militares e políticas curdas.
O enviado especial dos EUA à região, Tom Barrack, considerou a dissolução "absolutamente histórica".
Ao assumir o poder, em dezembro de 2024, o novo líder islamita sírio, que derrubou Bashar al-Assad, iniciou a reunificação do país, fragmentado por uma longa guerra civil, e o desmantelamento de grupos armados.
Aproveitando o caos da guerra civil (2011-2024), os curdos tomaram o controlo de grandes partes do norte e nordeste da Síria e estabeleceram uma administração autónoma na região.
Segundo a televisão estatal síria, o anúncio do Sr. Abdi inclui também a dissolução da administração autónoma, juntamente com todas as suas estruturas militares e civis dependentes, e a sua plena integração nas instituições do Estado sírio.
O Sr. Abdi especificou que a dissolução das suas forças ocorreu "após o acordo estabelecido com o Presidente Sharah e a conclusão do processo de integração das nossas forças nas brigadas do exército sírio".
Abdi especificou que a dissolução das suas forças ocorreu "após o acordo assinado com o Presidente Sharah e a conclusão do processo de integração das nossas forças nas brigadas do exército sírio".
No seu auge, contavam com aproximadamente 100 mil combatentes, curdos e árabes, e controlavam vastas áreas do norte e nordeste da Síria, regiões ricas em petróleo.
"Desde a criação das FDS, os seus combatentes assumiram uma grande responsabilidade durante um dos períodos mais difíceis" para a Síria, argumentou o líder curdo.
c/agências