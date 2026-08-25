Síria. Líder das forças curdas anuncia dissolução

"Hoje anunciamos o fim da missão das Forças Democráticas Sírias (FDS) e declaramos, com total responsabilidade, a sua dissolução como força militar independente", afirmou Abdi num discurso proferido primeiro em árabe e depois em curdo. O líder curdo fez o anúncio no palácio presidencial em Damasco, após um encontro com o presidente islamista, na presença de autoridades militares e políticas curdas.

O enviado especial dos EUA à região, Tom Barrack, considerou a dissolução "absolutamente histórica".





Abdi especificou que a dissolução das suas forças ocorreu "após o acordo assinado com o Presidente Sharah e a conclusão do processo de integração das nossas forças nas brigadas do exército sírio".





, que estipulava a plena integração das instituições curdas no aparelho de Estado.Ao assumir o poder, em dezembro de 2024, o novo líder islamita sírio, que derrubou Bashar al-Assad, iniciou a reunificação do país, fragmentado por uma longa guerra civil, e o desmantelamento de grupos armados.Aproveitando o caos da guerra civil (2011-2024), os curdos tomaram o controlo de grandes partes do norte e nordeste da Síria e estabeleceram uma administração autónoma na região.Segundo a televisão estatal síria,O Sr. Abdi especificou que a dissolução das suas forças ocorreu "após o acordo estabelecido com o Presidente Sharah e a conclusão do processo de integração das nossas forças nas brigadas do exército sírio"., apoiados pela coligação internacional liderada pelos EUA.No seu auge, contavam com aproximadamente 100 mil combatentes, curdos e árabes, e controlavam vastas áreas do norte e nordeste da Síria, regiões ricas em petróleo."Desde a criação das FDS, os seus combatentes assumiram uma grande responsabilidade durante um dos períodos mais difíceis" para a Síria, argumentou o líder curdo.c/agências