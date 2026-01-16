Síria. Presidente concede direitos aos curdos e reconhece língua curda

Num decreto emitido na noite de hoje, al-Sharaa proclama o curdo como "língua nacional", que pode ser ensinada nas escolas públicas em áreas onde esta minoria tem uma forte presença.

Estabeleceu também o `Nowruz`, o Ano Novo Curdo celebrado a 21 de março, como feriado oficial.

O texto também concede nacionalidade aos curdos, cerca de 20% dos quais tinham sido privados da cidadania após um controverso recenseamento em 1962.

"Os cidadãos curdos sírios são uma parte essencial e autêntica do povo sírio, e a sua identidade cultural e linguística é parte integrante da identidade nacional síria", afirma o decreto.

Os curdos sofreram décadas de marginalização e opressão por regimes anteriores na Síria.

Esta minoria aproveitou o caos da guerra civil (2011-2024) para conquistar vastos territórios no norte e nordeste da Síria - incluindo campos de petróleo e gás - após derrotar o grupo extremista Estado Islâmico (EI) com o apoio de uma coligação multinacional.

O anúncio do Presidente sírio surge enquanto as forças armadas estão envolvidas em combates com as forças curdas numa zona do norte do país, depois de as ter desalojado da cidade de Alepo na semana passada.

As negociações para implementar um acordo assinado em março de 2025 entre Damasco e os curdos, com o objetivo de integrar as suas instituições civis e militares no Estado sírio, encontram-se atualmente num impasse.