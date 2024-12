Síria. Vala comum com mais de 100 mil corpos encontrada nos arredores de Damasco

Pouco mais de uma semana após a queda de Bashar Al-Assad, conhece-se cada vez mais acerca do regime brutal que liderou a Síria por mais de 50 anos.A Task Force de Emergência da Síria, uma organização de defesa de Direitos Humanos com sede nos Estados Unidos, adiantou no início da semana que identificou uma vala comum às portas de Damasco com pelo menos 100 mil corpos de pessoas que foram mortas pelo Governo do antigo presidente sírio, Bashar al-Assad. Em entrevista à agência Reuters , Mouaz Moustafa, responsável desta organização, revelou que a vala comum foi encontrada em Al Qutayfah, a 40 quilómetros da capital da Síria, Damasco. Acrescentou ainda que esta foi a quinta vala comum que identificou no país ao longo dos últimos anos., afirmou o responsável sobre o número de corpos que deverão estar no local.Estima-se que várias centenas de milhares de sírios tenham morrido às mãos do regime desde 2011, ano em que estalou a guerra civil no país.

Várias organizações de defesa de Direitos Humanos e governos acusam Bashar Al-Assad e o pai, Hafez Al-Assad, de ter recorrido a execuções extrajudiciais generalizadas, incluindo tortura e execuções em massa dentro das próprias prisões.







Destaque para a prisão de Sednaya, que tem feito manchetes nos últimos dias , à medida que se conhecem mais pormenores sobre as execuções e tortura com a recente libertação de prisioneiros.





A família Assad liderou a Síria durante mais de 50 anos. Hafez Al-Assad foi presidente do país entre 1971 e 2000, o ano em que morreu. Seguiu-se o filho, Bashar Al-Assad, que esteve na presidência até