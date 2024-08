Sismo de magnitude 6,1 ao largo de Taiwan

De acordo com o USGS, o sismo ocorreu a uma profundidade de 15,4 quilómetros no oceano Pacífico, ao largo da cidade de Hualien.

Os serviços meteorológicos de Taiwan avaliaram a magnitude em 6,3 e a profundidade em 9,7 quilómetros.

A agência enviou alertas para telemóveis a pedir aos habitantes que "mantivessem a calma e procurassem abrigo nas proximidades".

Ao início da madrugada em Lisboa, os bombeiros emitiram um comunicado no qual afirmaram que "nenhum dano foi relatado" após o sismo.

O arquipélago de Taiwan é regularmente atingido por sismos por estar localizado perto da junção de duas placas tectónicas.

A 3 de abril, 17 pessoas morreram na sequência de um sismo de magnitude 7,4, o mais poderoso em 25 anos, de acordo com as autoridades taiwanesas, também com epicentro na região montanhosa de Hualien.