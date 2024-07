Sismo de magnitude 7,1 ao largo de Mindanau

O sismo ocorreu a uma profundidade de 620 quilómetros abaixo do fundo do mar e a 106,5 quilómetros a oeste da cidade de Sangay, por volta das 3h13 em Lisboa, de acordo com o serviço geológico dos EUA, que acompanha a atividade sísmica em todo o mundo.

A agência de sismologia das Filipinas afirmou, num aviso, que não se espera que o sismo cause danos, mas alertou para a possibilidade de fortes réplicas.

As Filipinas situam-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica na qual se registam anualmente cerca de sete mil sismos, a maioria dos quais moderados.