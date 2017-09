Sismo na Coreia do Norte levanta suspeições de explosão

RTP23 Set, 2017, 11:53 / atualizado em 23 Set, 2017, 12:03 | Mundo

O sismo foi sentido área em redor de Kilju, no nordeste da Coreia do Norte. Segundo a agência meteorológica de Seul, este abalo não foi provocado por uma explosão artificial.



No entanto, o serviço sismo chinês CENC fala de um abalo com magnitude 3.4 provocado “possivelmente por uma explosão”.



As autoridades chinesas salientam que o local do epicentro fica muito perto da zona onde foi realizado, a 3 de setembro, o sexto teste nuclear da Coreia do Norte.



Lassina Zerbo, secretário-geral da CTBTO (organização para o tratado de proibição de testes nucleares), disse entretanto no Twitter que os especialistas estão a analisar "atividade sísmica invulgar” na Coreia do Norte a cerca de 50 quilómetros de testes anteriores.