Sismo no Afeganistão. "A montanha sacudiu completamente"
As equipas de resgate tentam chegar o mais depressa possível às zonas montanhosas e mais remotas do Afeganistão, em especial ao longo da fronteira com o Paquistão onde há casas de tijolos de barro espalhadas pelas encostas e que desabaram com o terramoto. Estas áreas estão isoladas das redes móveis.
O Ministério afegão da Saúde garante que “todas as nossas equipas foram mobilizadas para acelerar a assistência, de modo a que seja possível prestar um apoio abrangente e completo”. Desde a segurança até à alimentação e saúde.
De acordo com o porta-voz do Ministério, o Afeganistão pediu ajuda internacional para dar uma resposta adequada à devastação causada pelo sismo. “Precisamos de ajuda porque muitas pessoas perderam a vida e as casas", afirmou à Reuters o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid.
As autoridades afegãs dependem, sobretudo, de helicópteros para transportar as vítimas para o hospital.
As imagens da Reuters Television mostram helicópteros a transportar feridos, enquanto os habitantes ajudam as forças de segurança e os médicos a transportar esses feridos para ambulâncias.
O Ministério da Defesa, em comunicado, conta que as equipas de resgate militar realizaram mais de 40 voos para transportar 420 feridos e mortos.
O terramoto destruiu três aldeias em Kunar, com danos substanciais em muitas outras, informaram as autoridades.
“Estava meio soterrado e não conseguia sair”
Um dos sobreviventes, que vivia numa das zonas mais atingidas pelo abalo, conta à Associated Press que foi acordado por um estrondo profundo. “O som parecia uma grande tempestade a aproximar-se”.
Conta ele que correu para onde os filhos estavam a dormir e resgatou três. Quando estava prestes a voltar para resgatar o resto da família caiu o telhado.
“Fiquei meio soterrado e não conseguia sair”, relata este sobrevivente que perdeu a mulher e dois filhos.
“Fiquei preso durante três a quatro horas até que pessoas de outras aldeias chegaram e me tiraram de lá.”
Mais de 800 pessoas morreram e mais de 2.700 ficaram feridas por causa deste sismo que é o terceiro mais mortal no Afeganistão desde que os talibãs assumiram o poder em 2021.