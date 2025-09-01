Sismo no Afeganistão. "A montanha sacudiu completamente"

“Precisamos de ajuda porque muitas pessoas perderam a vida e as casas", afirmou à Reuters o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid.

O terramoto destruiu três aldeias em Kunar, com danos substanciais em muitas outras, informaram as autoridades.



“Estava meio soterrado e não conseguia sair”

Um dos sobreviventes, que vivia numa das zonas mais atingidas pelo abalo, conta à Associated Press que foi acordado por um estrondo profundo. “O som parecia uma grande tempestade a aproximar-se”.



Conta ele que correu para onde os filhos estavam a dormir e resgatou três. Quando estava prestes a voltar para resgatar o resto da família caiu o telhado.



“Fiquei meio soterrado e não conseguia sair”, relata este sobrevivente que perdeu a mulher e dois filhos.



“Fiquei preso durante três a quatro horas até que pessoas de outras aldeias chegaram e me tiraram de lá.”





Mais de 800 pessoas morreram e mais de 2.700 ficaram feridas por causa deste sismo que é o terceiro mais mortal no Afeganistão desde que os talibãs assumiram o poder em 2021.

O Ministério afegão da Saúde garante que “, de modo a que seja possível prestar um apoio abrangente e completo”. Desde a segurança até à alimentação e saúde.De acordo com o porta-voz do Ministério, opara dar uma resposta adequada à devastação causada pelo sismo.As autoridades afegãs dependem, sobretudo, deAs imagens damostramenquanto os habitantes ajudam as forças de segurança e os médicos aO Ministério da Defesa, em comunicado, conta que as equipas de resgate militar realizaram mais de