Foto: Ann Wang – Reuters

A terra tremeu com violência no sudeste asiático. O sismo provocou dezenas de mortos, centenas de feridos e dezenas de desaparecidos.

O abalo teve uma magnitude de 7.7 na escala de Richter e foi sentido, em particular, no centro de Myanmar, a antiga Birmânia, mas também em Banguecoque, na Tailândia e em território chinês.



Destruiu edifícios, pontes, estradas e provocou o caos naquela região do globo. Até ao momento, não há notícia de portugueses afetados.