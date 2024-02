Sistema da NASA descobre nova "super-Terra" com potencial de habitabilidade

A descoberta foi alcançada durante a missão do Satélite de Pesquisa de Exoplanetas (TESS) da NASA e os resultados foram publicados nas notícias mensais da Royal Astronomical Society.

Os investigadores concluíram que o recém-descoberto planeta é cerca de 1,5 vezes mais largo do que a Terra eO TOI-715b está perto o suficiente da sua estrela anã para existir dentro da chamada “zona habitável”, distância entre uma estrela e um planeta que permite a este ter a temperatura adequada para poder conter água à superfície.Para além da distância entre planeta e estrela, fatores como o tamanho, temperatura e massa da estrela ou até a refletividade da superfície do planeta são também determinantes para calcular a zona habitável. Podem, no entanto, existir margens de erro associadas a esses fatores.Segundo os astrónomos que estão a analisar o TOI-715b,, menos suscetível de ser afetada pelas margens de erro.“Esta descoberta é entusiasmante, já que esta é a primeira super-Terra do Satélite de Pesquisa de Exoplanetas a ser encontrada dentro da zona habitável conservadora”, disse à CNN Internacional a principal autora do estudo, Georgina Dransfield.“Além disso, como está relativamente perto,”, explicou.A especialista referiu ainda que o Satélite de Pesquisa de Exoplanetas (TESS) foi lançado em 2018 e desde aí tem ajudado os astrónomos a descobrirem planetas, permitindo “ter uma ideia muito mais clara acerca da diversidade dos sistemas exoplanetários que orbitam um vasto leque de tipos estelares”.Por estar perto da sua estrela e ter uma órbita rápida, o planeta agora descoberto, capaz de observar o interior das atmosferas dos planetas.Perceber se os planetas têm atmosferas pode dar ainda mais pistas sobre a sua habitabilidade. “Queremos muito saber a massa do planeta com elevada precisão para percebermos se se trata de uma verdadeira super-Terra ou se entra na nova categoria de planeta oceânico”, nome dado aos planetas terrestres com quantidades substanciais de água, adiantou Georgina Dransfield.