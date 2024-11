Situação da agência da ONU para os refugiados em discussão

A reunião informal foi solicitada pela Mauritânia, que ocupa atualmente a liderança do grupo de países árabes, após o parlamento de Israel (Knesset) ter aprovado na semana passada duas leis que encerram os escritórios da agência da ONU e bloqueiam a atividade da mesma.



A UNRWA foi criada em 1950 pela ONU e presta serviços sociais a mais de cinco milhões de refugiados palestinianos - muitos deles descendentes das centenas de milhares de pessoas deslocadas pela criação do Estado de Israel - que vivem atualmente na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria e na Jordânia.



Israel justificou a aprovação destas leis ao alegar que cerca de 2.100 funcionários da UNRWA pertencem ao movimento islamita palestiniana Hamas, mas sem apresentar provas concretas.



O comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, marca presença na reunião e irá abordar o futuro da agência após a decisão de Telavive.



A decisão israelita foi criticada por várias partes da organização, incluindo o Conselho de Segurança e o secretário-geral da ONU, António Guterres, que chegou a escrever ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre o tema.