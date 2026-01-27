"Situação é crítica". Cidade siciliana à beira de precipício após deslizamento de terra

A cratera desencadeada pelo deslizamento continua a alargar-se, alimentando o receio de que possa engolir o centro histórico de Niscemi.

Como medida de precaução, as escolas permaneceram fechadas e a estrada que liga Niscemi à cidade costeira de Gela foi interditada.

“Não há como negar, estamos com medo”

A Contribuição para Alojamento Autônomo (CAS) destina-se a quem foi obrigado a abandonar as suas casas, atualmente cerca de 1.500 pessoas.