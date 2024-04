"Situação instável" na antiga Bolsa de Copenhaga três dias após incêndio

De manhã, durante os trabalhos de desmontagem dos andaimes que rodeavam o edifício, o eixo de rotação de uma grua soltou-se por razões ainda desconhecidas.

Encontra-se agora entalado entre o equipamento de construção civil instalado para a prevista renovação do edifício histórico e o que resta das suas paredes.

"Isso está a afetar o nosso trabalho", declarou um responsável dos serviços de emergência, Tim Ole Simonsen, numa conferência de imprensa.

Associado a uma velocidade do vento aumentada, o incidente, que suspendeu temporariamente as obras de desmontagem dos andaimes, tornou a situação "instável" no local.

"O vento está a soprar cada vez mais forte, e há telas nos andaimes que ele pode arrancar", disse Simonsen.

"Tal aumenta os riscos", acrescentou, nomeadamente de novos desmoronamentos, depois de a fachada calcinada ter desabado na quinta-feira ao fim da tarde.

Um edifício emblemático da capital da Dinamarca, a antiga Bolsa de Valores, construída no século XVII, completaria este ano 400 anos.

O incêndio deflagrou por razões desconhecidas na terça-feira, pelas 07:30 locais (06:30 de Lisboa), debaixo do telhado do edifício de tijolo, e metade dele ficou reduzida a cinzas.

A polícia, que ainda não pôde aceder ao local, avisou que a investigação vai ser demorada.