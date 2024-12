Situação mais tranquila em Maputo após vários dias de protestos

A capital moçambicana acordou esta sexta-feira com uma "aparente calma", o correspondente da RTP em Moçambique, Tiago Contreiras, revela que já existe algum comércio aberto, nomeadamente cafés, supermercados e bombas de combustíveis.

Nos arredores de Maputo, estão a ser levantadas algumas das barricadas levantadas pelos manifestantes, o que permite a circulação da população.



A última noite muito complicada nos bairros da preferia da capital moçambicana, com relatos de tiroteios.



Para já, não há dados oficiais sobre o número de vítimas dos confrontos dos últimos dias, nem sobre a recaptura dos mais de 1.500 reclusos que fugiram no dia de Natal da maior prisão do país.



A expetativa é que nas próximas horas a situação se mantenha calma, para que a população possa regressar à normalidade.