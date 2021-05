Situação na Bielorrússia exige intervenção mais musculada da NATO, defende tenente-coronel João Alvelos

João Alvelos diz à Antena 1 que o regime de Lukashenko desrespeitou vários compromissos internacionais, quando forçou a aterragem de um avião para permitir a detenção de um jornalista, e que, por isso, terá de sofrer as consequências.O tenente-coronel João Alvelos, é membro consultivo do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo e lembra que o caso do desvio de um avião civil pela Bielorrússia acabou por levar à alteração da agenda da reunião do Conselho de Estado, que está marcada para esta tarde.O encontro no Palácio de Belém terá como convidado especial o secretário-geral da NATO. Jens Stoltenberg voltou ontem a defende a libertação do jornalista bielorrusso que foi detido pelo regime de Lukashenko.Para hoje, está agendada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para abordar a situação na Bielorrússia.Ainda assim, é improvável que este órgão da ONU consiga chegar a um acordo com vista a uma declaração conjunta, já que a Rússia é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, e tem o poder de véto sobre qualquer decisão neste sentido.