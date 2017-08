Sobe para 15 o número de vítimas mortais dos ataques em Barcelona

RTP 21 Ago, 2017, 14:02 / atualizado em 21 Ago, 2017, 14:03 | Mundo

O número de mortos no duplo atentado na Catalunha subiu para 15 com a identificação de Pau Pérez. De acordo com a agência Reuters, este homem terá sido raptado e esfaqueado pelo alegado autor dos atropelamentos nas Ramblas, sendo o seu veículo utilizado por Younes Abouyaaqoub para escapar.



O responsável pela pasta do Interior na Generalitat catalã, Joaquim Forn, já confirmou que Pau Pérez é outra das vítimas mortais dos atentados.



O veículo de Pérez, um Ford Focus, rompeu uma barreira policial à saída de Barcelona, na avenida Diagonal, na quinta-feira perto das 20h00, tendo ferido um polícia na perna. Apesar de as autoridades terem baleado o veículo diversas vezes, o condutor conseguiu escapar.



De acordo com as informações das autoridades, o automóvel seria localizado pela polícia três quilómetros à frente, na localidade de Sant Just Desvern. Pau Pérez acabou por ser descoberto sem vida no banco traseiro, apresentando sinais de esfaqueamento.

Nove pessoas em estado crítico

O conselheiro catalão do Interior confirmou, em conferência de imprensa, que continuam hospitalizadas 50 vítimas dos atentados, nove delas em “estado crítico”.



Já no que diz respeito ao atentado em Cambrils, onde foram abatidos cinco presumíveis terroristas pela polícia, resultaram cinco feridos, três em estado grave. No atentado em La Rambla, além dos nove feridos em "estado crítico" há ainda dez em "estado grave".





As buscas pelo alegado responsável pelo ataque em Barcelona, onde morreram 15 pessoas, foram alargadas a toda a Europa "Esta pessoa já não está a ser apenas procurada na Catalunha mas em todos os países europeus. Este é um esforço das polícias europeias", Joaquim Forn, responsável do governo catalão.A polícia espanhola chegou a evacuar, ao início da tarde, parte das Ramblas, depois de ser encontrado um pacote suspeito. No entanto, a situação foi normalizada depois das autoridades concluirem que o objeto era uma mochila com objetos pessoais.