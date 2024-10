Sobe para 16 total de mortos em ataque israelita a cidade do sul do Líbano

"Dezasseis mártires e 52 feridos no balanço final do ataque inimigo israelita contra edifícios do município de Nabatiyeh e da União dos Municípios", informou o Ministério da Saúde Pública libanês numa breve nota na sua conta oficial X.

O anterior balanço apontava para cinco mortos.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN) indicou que às 10:15 (07:15 em Lisboa) "aviões de combate israelitas levaram a cabo um violento ataque contra a cidade de Nabatiyeh" referindo terem sido efetuados dez disparos contra vários bairros.

Também hoje, mas em Qana, igualmente no sul do Líbano, uma outra operação da Força Aérea de Israel fez pelo menos 15 mortos durante a madrugada, de acordo com informações do organismo responsável pela Defesa Civil libanesa.

O primeiro balanço do ataque contra Qana indicava 10 mortos e 15 feridos.

Estas operações no sul do Líbano ocorreram poucas horas depois das forças israelitas terem efetuado disparos contra os subúrbios do sul de Beirute, uma zona que não era bombardeada há cinco dias, após os apelos do governo libanês e da comunidade internacional.

Segundo a ANN, um dos bombardeamentos teve como alvo um edifício próximo de uma escola, enquanto o Exército israelita afirmou em comunicado que os aviões de combate atingiram uma "instalação subterrânea de armazenamento" de armas pertencentes ao grupo xiita libanês Hezbollah (Partido de Deus).

Segundo Beirute, os ataques israelitas no Líbano fizeram mais de 2.300 mortos desde 08 de outubro de 2023, data do início das hostilidades com o Hezbollah, e obrigaram 1,2 milhões de pessoas a abandonarem as casas onde residiam.