Sobe para 24 mortes número de mortos devido à dengue em Timor-Leste

Segundo dados divulgados pela Direção de Prevenção e Controlo de Doenças do Departamento de Vigilância Epidemiológica, até segunda-feira, o Ministério da Saúde registou um total de 3.778 casos de dengue e o número de mortes subiu para 24.

Os últimos dados divulgados indicavam a existência de 22 mortos.

Na última semana, foram registadas mais duas vítimas mortais, uma em Baucau e outra em Bobonaro.

Os municípios que registam o maior número de casos de dengue são Díli, com 2.196 casos, Ermera, com 310, Liquiçá, 220, Baucau, com 185, Viqueque, com 175, Covalima, com 141, Manatuto, com 116, e Aileu, com 107.

Para combater a dengue, o Ministério da Saúde continua a realizar atividades de fumigação, bem como ações de educação e promoção da saúde sobre a dengue, incluindo a distribuição de larvicida (abate) para prevenir o surto em todo o território nacional.