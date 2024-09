Sobe para 24 número de mortos em explosão de camião-cisterna no Haiti

Ao fim da tarde de sábado (hora local), as autoridades encontraram outros corpos carbonizados perto do local da explosão, disse o chefe da proteção civil do Haiti, Emmanuel Pierre.

A explosão ocorreu quando as vítimas tentavam recolher combustível do camião-cisterna acidentado no distrito de Miragoâne (sudoeste), disseram testemunhas, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Cerca de 40 pessoas ficaram feridas, metade das quais com muita gravidade, indicou.

Miragoâne é uma cidade portuária situada a cerca de 100 quilómetros de Porto Príncipe, a capital deste pobre país das Caraíbas, parcialmente controlado por grupos armados.

O primeiro-ministro interino, Garry Conille, convocou uma reunião de emergência após a tragédia, disse Pierre.

Em dezembro de 2021, a explosão de um camião-cisterna no norte do país causou pelo menos 90 mortos e quase 50 feridos graves.