Sobe para 34 número de mortos devido a forte tempestade de neve e gelo nos EUA
Pelo menos 34 pessoas morreram na tempestade de neve e gelo da semana passada no sudeste dos Estados Unidos, segundo um novo balanço hoje divulgado pelas autoridades de mais de dez estados afetados.
Nestes estados há ainda milhares de habitações que continuam sem eletricidade.
A tempestade, descrita como "monstruosa", causou temperaturas gélidas e fortes nevões em regiões desde o Texas até ao Kansas e também criou situações de "extremo perigo" em estados como Nova Iorque, Kentucky, Michigan, Ohio, Carolina do Sul, Nova Jérsia e Massachusetts, entre outros, noticiou o portal de notícias norte-americano USA Today.
Está previsto que as temperaturas negativas prossigam ao longo da semana, aumentando as preocupações não só com a segurança rodoviária como também com o bem-estar dos sem-abrigo, que se encontram à mercê das condições atmosféricas, sem eletricidade ou aquecimento.
O presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, indicou que há já oito mortos no estado, à medida que as temperaturas baixam, e as previsões apontam para que continuará a nevar nos próximos dias.
Numa conferência de imprensa, Mamdani afirmou que estas mortes estão relacionadas com a tempestade, mas não especificou as causas de cada uma delas.
Por isso, as autoridades confirmaram que estão a investigar tais causas no estado mais afetado pelos nevões.
"Não podemos confirmar a causa das mortes, mas podemos dizer que os mortos se encontravam todos ao ar livre", declarou a porta-voz da câmara, Dora Pekec.