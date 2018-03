Partilhar o artigo Sobreiro de Águas de Moura premiado como Árvore Europeia do Ano Imprimir o artigo Sobreiro de Águas de Moura premiado como Árvore Europeia do Ano Enviar por email o artigo Sobreiro de Águas de Moura premiado como Árvore Europeia do Ano Aumentar a fonte do artigo Sobreiro de Águas de Moura premiado como Árvore Europeia do Ano Diminuir a fonte do artigo Sobreiro de Águas de Moura premiado como Árvore Europeia do Ano Ouvir o artigo Sobreiro de Águas de Moura premiado como Árvore Europeia do Ano

Tópicos:

Ancião Florestas, Cabeza Buey, Checa Hungria Lituânia Polónia Roménia, Floresta Mediterrânica Unac, Moura Palmela úbal, Recordes Guinness,