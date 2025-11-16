Sobreviventes exigem cancelamento de leilão na Alemanha de objetos do Holocausto

O Comité Internacional de Auschwitz, um grupo de sobreviventes sediado em Berlim, considera que se trata de um leilão "cínico e vergonhoso", segundo noticiou hoje a agência de notícias DPA.

O leilão é intitulado "O Sistema de Terror" e está agendado para segunda-feira pela leiloeira Felzmann.

A coleção de mais de 600 lotes em leilão em Neuss, no oeste da Alemanha, inclui cartas escritas por prisioneiros de campos de concentração para os seus familiares, fichas policiais da Gestapo e outros documentos.

"Para as vítimas da perseguição nazi e os sobreviventes do Holocausto, este leilão é uma empresa cínica e vergonhosa que as deixa indignadas e sem palavras", comentou Christoph Heubner, vice-presidente executivo do comité, em comunicado divulgado no sábado.

O comité criticou que os nomes dos indivíduos são identificáveis ??em muitos dos documentos, lamentando que "a sua história e o sofrimento de todos os perseguidos e assassinados pelos nazis estão a ser explorados para fins comerciais".

Heubner disse que os documentos sobre a perseguição e o Holocausto pertencem às famílias das vítimas e deveriam ser exibidos em museus ou exposições memoriais e não "degradados como meras mercadorias".

"Instamos os responsáveis ??da leiloeira Felzmann a demonstrarem um mínimo de decência e a cancelarem o leilão", acrescentou.

Uma lista de informações no `site` da Auktionhaus Felzmann, publicada na manhã de hoje, já não estava disponível a meio da tarde.

A leiloeira não respondeu ainda a pedidos de comentários sobre a exigência dos sobreviventes.

Pelo menos seis milhões de judeus foram mortos em campos de extermínio durante o Holocausto, em consequência da "solução final para a população judaica", criada pelo regime nazi no período da Segunda Guerra Mundial (1939-45).