Sobrevoo de `drones` não identificados causa alarme em Nova Jérsia (EUA)

A situação já se arrasta há várias semanas, com `drones` de grandes dimensões, com luzes intermitentes e asas, a serem avistados por residentes de muitas zonas de Nova Jérsia e registados em vídeos em circulação nas redes sociais, por vezes acompanhados de comentários alarmistas.

Os objetos voadores foram inicialmente avistados perto do Picatinny Arsenal, uma instalação militar de investigação e desenvolvimento, e sobre o campo de golfe do Presidente eleito Donald Trump em Bedminster, Nova Jérsia.

O senador Richard Blumenthal, de Connecticut, apelou para que os `drones` fossem "abatidos, se necessário", uma vez que a sua origem permanece desconhecida.

"Devíamos fazer uma análise urgente dos serviços secretos e retirar [os `drones`] dos céus, especialmente se estiverem a sobrevoar aeroportos ou bases militares", disse, à medida que as preocupações sobre esta questão se têm espalhado pelo Capitólio (sede do Congresso).

"A administração Biden deveria estar a agir de forma mais agressiva contra os `drones` que foram identificados. Nem que seja para dizer ao povo norte-americano quem os possui, quem os está a pilotar, o que são. A falta de informação é absolutamente inaceitável", disse Blumenthal, um congressista democrata, sobre o Presidente Joe Biden.

Chris Smith, um membro eleito do Congresso de Nova Jérsia, escreveu ao Pentágono (Departamento de Defesa norte-americano) para exigir respostas.

"Houve numerosos casos de `drones` a sobrevoar Nova Jérsia, incluindo perto de locais sensíveis", afirmou na sua carta ao secretário da Defesa, Lloyd Austin.

Smith disse ter recebido relatos de mais de uma dúzia de `drones` a perseguir um barco da Guarda Costeira no passado fim de semana.

Os `drones` parecem evitar a deteção por métodos tradicionais, como o helicóptero e o rádio, de acordo com declaraçõesna quarta-feira de um legislador estatal que foi informado pelo Departamento de Segurança Interna.

O governador de Nova Jérsia, Phil Murphy, e outros responsáveis sublinharam que os `drones` não parecem ameaçar a segurança pública.

A situação tem vindo a ganhar relevância e já chegou à Casa Branca.

"O Presidente [Joe Biden] está ao corrente desta situação. Estamos a acompanhá-la de perto. O Departamento de Segurança Interna e o FBI (polícia federal norte-americana) estão a acompanhá-lo de perto", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, na terça-feira.

A porta-voz sublinhou ainda que as "duas agências estão a trabalhar em estreita colaboração com as pessoas no terreno, para tentar chegar ao cerne da questão".

O Pentágono esclareceu, por sua vez, que estes objetos voadores não eram `drones` militares estrangeiros.

"A nossa análise inicial é que não se trata de um adversário estrangeiro ou de uma entidade estrangeira", disse Sabrina Singh, porta-voz do Pentágono.

Singh também rejeitou as afirmações do congressista republicano Jeff Van Drew, na estação televisiva Fox News, de que Teerão estaria por detrás dos voos dos `drones`.

"Não há nenhum navio iraniano ao largo da costa dos Estados Unidos e não há nenhuma nave-mãe a lançar `drones` em direção aos Estados Unidos", sublinhou.

O número de avistamentos tem aumentado nos últimos dias, embora as autoridades indiquem que muitos dos objetos observados podem ter sido aviões e não `drones`, sendo também possível que o mesmo `drone` tenha sido avistado mais do que uma vez.

Os `drones` são legais em Nova Jérsia para utilização recreativa e comercial, mas estão sujeitos aos regulamentos e restrições de voo locais e da agência reguladora da aviação civil (FAA).