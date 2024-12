Social-democratas vencem conservadores nas legislativas antecipadas na Islândia

Citando resultados finais, o canal RYV noticiou que a Aliança Social-Democrata, liderada por Kristrun Frostadottir, obteve 20,8% dos votos, contra 19,4% do Partido da Independência do primeiro-ministro, Bjarni Benediktsson.

O Partido da Reforma Liberal surge em terceiro lugar, com 15,8% dos votos.

Os islandeses elegeram no sábado um novo parlamento, depois de divergências sobre imigração, política energética e economia na coligação governamental forçarem Bjarni Benediktsson a convocar eleições antecipadas.

A 13 de outubro, a coligação de partidos de esquerda e de direita que está no poder na Islândia desde novembro de 2021 desfez-se.

Esta é a sexta eleição na Islândia desde que a crise financeira de 2008 destruiu a economia e deu início a uma nova era de instabilidade política.

Benediktsson, nomeado primeiro-ministro em abril, após a demissão do seu antecessor, tentou manter unida a "improvável coligação" do seu conservador Partido da Independência com os centristas do Partido Progressista e o Movimento Esquerda Verde.