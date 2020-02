Solar Orbiter descola para capturar os pólos do Sol

. Embora a Solar Orbiter (SolO) não chegue perto o suficiente para entrar na atmosfera exterior, vai mover-se numa órbita que a levará pelos dois pólos. Algo nunca antes fotografado.

As fotografias vão ser captadas através de aberturas que têm de ser fechadas após a captação de dados. Isto vai impedir que os componentes internos derretam.



It’s official - we’re headed to the Sun! ☀️



At 11:03pm ET on Sunday, Feb. 9, #SolarOrbiter, an international collaboration between @ESA and NASA, launched on its journey to study our closest star: https://t.co/5R6yR18x2S



Photo Credit: @ulalaunch pic.twitter.com/zSjBkzocJP — NASA (@NASA) February 10, 2020

. Esta distância fica mais próxima do que mercúrio, onde as temperaturas são elevadas. Para resistir, a sonda terá de trabalhar protegida por um escudo de titânio."Tivemos de desenvolver novas tecnologias para garantir que a nave espacial pudesse sobreviver a temperaturas de até 600° Celsius", afirmou Michelle Sprake, engenheira de sistemas da fabricante aeroespacial europeia Airbus, acrescentando queA sonda possui seis sensores de imagem e quatro instrumentos no local. Este último irá mostrar o gás excitado (plasma) e os campos magnéticos enquanto se afastam do sol., explicou o professor Tim Horbury, do Imperial College de Londres, citado pela BBC.Horbury referiu ainda que precisam de se “aproximar do Sol para observar uma região de origem e medir as partículas e os campos que saem dela. É essa combinação, mais a órbita única, que torna o Solar Orbiter tão poderoso no estudo de como o Sol funciona e afeta o sistema solar".Esta órbita única vai levar a sonda para fora do plano dos planetas, de modo a observar os pólos do Sol."Ainda não temos uma compreensão detalhada do porquê de o Sol ter um ciclo de 11 anos durante o qual a atividade sobe e desce", disse Lucie Green, da University College London.A professora acrescentou que

Ao todo, mais de uma dúzia de naves espaciais estudaram o Sol nos últimos 30 anos. Só agora a tecnologia permite que naves espaciais elaboradas como a Parker e a Solar Orbiter se aproximem sem derreterem.

O que os investigadores vão observar não podem dizer com certeza. Contudo, a expectativa é que a SolO detete sinais de quando a atividade solar estiver prestes a mudar."Acreditamos que veremos indicações do próximo ciclo nas regiões polares", especulou o cientista do projeto da Esa, Dr. Daniel Müller. "Essas são pequenas concentrações de campo magnético".A sonda US-European Ulysses, lançada em 1990, sobrevoou os pólos do Sol. Porém, de lugares mais distantes e sem câmaras a bordo. Está em silêncio há mais de uma década. A sonda Soho da Europa e da NASA, lançada em 1995, ainda está a enviar dados sobre energia solar.. Após o lançamento, a equipa realizará três meses de testes para garantir que os sistemas estejam a operar corretamente antes de ligar os instrumentos.

Escudo térmico em titânio



#SolarOrbiter - we hear you!



We have acquisition of signal. Our New Norica tracking station has locked on to #SolarOrbiter. Transmission coming in loud and clear.#AOS✅#LoudAndClear〰️#Estrack📡 pic.twitter.com/vLRmHBc113 — ESA Operations (@esaoperations) February 10, 2020

, a 42 milhões de quilómetros.Com um escudo térmico de titânio projetado de forma personalizada, este é projetado para suportar temperaturas de até 500 graus Celsius (930 Fahrenheit). A estrutura resistente ao calor é revestida por uma fina camada preta de fosfato de cálcio, um pó semelhante ao carvão vegetal - algo parecido com os pigmentos utilizados nas pinturas rupestres pré-históricas.O escudo vai proteger os instrumentos da radiação extrema de partículas emitida por explosões solares. Todos os telescópios da sonda, com a exceção de um, vão aparecer através de buracos no escudo térmico que se abrem e fecham.Os cientistas acreditam que os pólos do Sol podem ser a chave para entender o que impulsiona a sua atividade magnética.A Solar Orbiter observará a superfície à medida que explode e registará as medições conforme o material que passa pela nave.