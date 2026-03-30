Soldado da paz morto em explosão de projétil no sul do Líbano

O `capacete azul` "foi tragicamente morto na noite passada quando um projétil explodiu numa posição da FINUL perto de Adchit Al Qusayr. Outro ficou gravemente ferido. Ninguém deve perder a vida a servir a causa da paz", refere a força da ONU em comunicado.

O sul do Líbano está a ser bombardeado pelas forças israelitas desde que o movimento xiita libanês Hezbollah começou a disparar `rockets` em direção ao norte de Israel em 02 de março, em solidariedade com o Irão, alvo de uma ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos desde 28 de fevereiro.

"A FINUL expressa as suas mais profundas condolências à família, amigos e colegas do membro das forças de manutenção da paz que perdeu a vida enquanto cumpria corajosamente o seu dever", adianta.

A força da ONU indica desconhecer a origem do projétil e ter iniciado uma investigação "para apurar todas as circunstâncias".

A FINUL reafirma o apelo "a todos os intervenientes para que cumpram as suas obrigações perante o direito internacional e garantam a segurança do pessoal e dos bens da ONU em todos os momentos", acrescentando que "os ataques deliberados contra membros das forças de manutenção da paz são graves violações do direito internacional humanitário e da Resolução 1701 do Conselho de Segurança, podendo constituir crimes de guerra".

Aquela força da ONU sublinha ainda que "não há solução militar" para o conflito na zona.

O primeiro-ministro israelita disse no domingo que "ordenou a expansão da zona de segurança existente" no sul do Líbano, o que levará a uma maior ocupação militar israelita do país vizinho.

Benjamin Netanyahu justificou a decisão com a necessidade de "frustrar a ameaça de invasão e impedir o lançamento de mísseis antitanque na fronteira", argumentando que o Hezbollah ainda conserva "uma capacidade residual de lançar `rockets`".

No mesmo dia, o subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros britânico, Hamish Falconer, responsável pelo Médio Oriente, declarou-se "profundamente preocupado com o anúncio de Israel sobre a sua intenção de expandir as suas operações terrestres no Líbano, onde mais de um milhão de pessoas já foram deslocadas à força".

Numa mensagem na rede social X, Falconer acrescentou que "Israel deve evitar o agravamento do conflito e abster-se de qualquer ação para tomar território libanês", juntando a voz do governo britânico à de vários outros líderes políticos europeus que têm vindo a pedir contenção a Israel naquele país vizinho.

Mais de 1.200 pessoas já morreram devido à guerra em curso entre Israel e o Hezbollah e o número de feridos ultrapassa os 3.500, segundo o Ministério da Saúde libanês.