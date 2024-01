Soldados dos EUA mortos na Jordânia. O que esperar após o ataque?

“Prosseguiremos o compromisso de combater o terrorismo. E não tenham dúvidas:”, assegurou o presidente norte-americano após o ataque na Jordânia.Agora, Joe Biden vê-se ainda mais pressionado pelos dois lados: o dos que defendem um ataque a forças iranianas e o dos que apelam a uma ação mais contida apenas contra as milícias pró-Teerão responsáveis pela morte dos três soldados, no sábado.

O ex-presidente e recandidato Donald Trump viu o ataque como uma "consequência da fraqueza e derrota de Joe Biden".

Os republicanos vieram já, à espera do dia em que um drone ou míssil atingisse uma base militar. Segundo a oposição, esse dia chegou no domingo, com um drone a atingir a área onde se encontra a Torre 22.“[Joe Biden] deixou as nossas tropas serem alvos fáceis”, acusou o senador republicano Tom Cotton.defendeu.Também o republicano Mike Rogers, líder do comité de supervisão militar dos EUA na Câmara dos Representantes, apelou a uma ação contra Teerão. "Já é altura de o presidente Biden responsabilizar finalmente o regime terrorista iraniano e os seus representantes extremistas pelos ataques que realizaram", declarou.

EUA não deverão “morder o isco”

Do lado dos democratas, as sugestões de resposta são mais contidas e os receios do alastramento do conflito maiores. O deputado Seth Moulton, que serviu quatro vezes no Iraque como fuzileiro naval, contrariou os apelos dos republicanos à retaliação, alertando que"Os falcões que apelam à guerra com o Irão estão a fazer o jogo do inimigo. Gostava de os ver enviar os filhos e filhas para lutar", afirmou.A opinião do democrata vai ao encontro da dos peritos, segundo os quais qualquer ataque contra as forças iranianas no interior do Irão pode obrigar Teerão a responder energicamente, agravando a situação de tal forma que poderia arrastar os Estados Unidos para uma ampla guerra no Médio Oriente., questionou um funcionário da Defesa norte-americana que falou em anonimato à agência Reuters.Para Charles Lister, da organização norte-americana Middle East Institute, a resposta mais provável de Washington é focar-se num alvo ou militante importantes dentro de grupos apoiados pelo Irão no Iraque ou na Síria., afirmou.

c/ agências