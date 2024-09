"Somos todos Gisèle". Milhares de manifestantes em Paris em apoio a vítimas de abusos

As manifestações ocorrem numa altura decisiva de um julgamento que está a chocar a França. Dominique Pelicot éO julgamento decorre em Vaucluse, em Avignon. Iniciou-se a 2 de setembro, quatro anos depois dos abusos terem sido descobertos pela polícia.A sua coragem tem sido elogiada por vários quadrantes da sociedade francesa.Este sábado, milhares de pessoas juntaram-se em protesto em Paris, na Place de la République.Outras cidades francesas, como Marselha e Rennes, também tiveram manifestações de solidariedade este sábado.

“Exigiu uma enorme coragem, mas foi fundamental. Permitiu ver o rosto do marido mas também de todos os outros, ver que não eram marginais mas sim ‘bons pais de família’”, sublinhou à agência France Presse Justine Imbert, uma das manifestantes que participou no protesto em Marselha com a filha de seis anos.





Em declarações à agência Lusa, Célia Lévy, uma mulher de 71 anos que participou no protesto em Paris, elogiou a "mulher corajosa" e assinalou que, em França, "há 210 mil violações e tentativas de violação a cada ano".







"Isso quer dizer que há uma violação ou tentativa de violação a cada dois minutos e 30 segundos" e "menos de um por cento dos violadores são condenados", afirmou.







"Este caso foi como um grande choque: as pessoas perceberam que os violadores são homens comuns" e que nenhum dos acusados denunciou a situação ou ajudou a vítima, destacou Sophie, outra manifestante.





